Der Fleischatlas ist eine Heftreihe, die globale Zusammenhänge der industrialisierten Produktion von Fleisch und des Fleischkonsums sowie Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel thematisiert. Herausgegeben wird sie von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der deutschen Ausgabe der Zeitung "Le Monde Diplomatique". Im Januar 2018 erscheint das vierte Heft. Die ersten drei Fleischatlanten aus den vergangenen Jahren stießen auf großes öffentliches Interesse. In insgesamt sieben Sprachen wurden sie in mehr als einer halben Million Exemplare verbreitet. Die Atlanten erscheinen im Vorfeld der Demonstration "Wir haben es satt", bei der alljährlich Zehntausende Menschen in Berlin auf die Straße gehen, um für eine gerechte und nachhaltige Agrarpolitik zu demonstrieren.