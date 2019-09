Für Professor Armin Pfahl-Traughber besteht keine Notwendigkeit zum Fleischkonsum, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Er verweist dabei auf eine Fülle von wissenschaftlichen Studien, die derartige Auffassungen widerlegt hätten. Die Academy of Nutrition and Dietetics, die amerikanische Vereinigung der Ernährungsexperten, habe etwa nach der vergleichenden Auswertung vieler Studien erklärt, dass eine entsprechend geplante vegetarische Ernährung gesund und ernährungsmäßig ausreichend sei und gesundheitliche Vorteile bei der Vorbeugung und Behandlung vieler Krankheiten biete.



Der Sozialwissenschaftler sagt: "Zu gleichlautenden Ergebnissen kommen Forscher in Europa, auch in Deutschland. Es geht bei solchen Auffassungen also nicht um Esoterik, sondern eben um Wissenschaft." Gleichwohl betont auch er: "Vegetarier und Veganer müssen aber daran denken, dass sie ausreichend Vitamin B12 und Vitamin D3 zu sich nehmen. Das sollten indessen Fleischesser auch tun."