Frontal21 hatte für die Recherchen zum Schein eine Fleischfirma gegründet. Die Autoren mieteten ein Büro für ihre Scheinfirma an und luden einen Vertreter der Firma Sonac ein, der das Geschäftsmodell seiner Firma in höchsten Tönen anpries. "Wir sind ein Entsorger, wir holen beim Schlachthof alles ab, was nicht verarbeitet werden kann. Wir verarbeiten 100 Prozent, nichts landet bei uns in der Mülltonne. Wir machen quasi aus 'Scheiße Gold'. Das ist ein Geschäft, mit dem macht man immer Geld", so der Vertreter im verdeckten Dreh.



Mit ihrer Scheinfirma konnten die Frontal21-Autoren an einem Seminar der Firma Sonac teilnehmen. Sonac warb dort für seine Protein-Zusätze aus Schlachtabfällen. Ein Vertreter führte vor, wie mit Hilfe solcher Proteine in Frischfleisch maschinell Wasser einspritzt wird, um so das Verkaufsgewicht zu erhöhen. Zielgruppe der Sonac-Veranstaltung waren Fleisch- und Wurstproduzenten.