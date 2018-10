Selbst zwei Monate Elternzeit beeinflussen Väter. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Väter, die in Elternzeit gehen, verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern und machen mehr im Haushalt. Dieser Effekt hält noch Jahre nach dem Ende der Pause an. Das zeigt eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.



Väter, die in Elternzeit waren, verbringen in den ersten sechs Lebensjahren des Kindes am Wochenende täglich rund eineinhalb Stunden mehr mit ihren Kindern als die, die durchgehend arbeiteten. Auch im Haushalt arbeiten sie täglich eine halbe Stunde mehr.