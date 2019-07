Ein Polizist bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Das Fahrverhalten auf Deutschlands Straßen hat 2018 zu mehr als 4,8 Millionen neuen Einträgen in der Verkehrssünderdatei des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg geführt. Die Behörde erfasste im vergangenen Jahr bundesweit 4.847.636 Verkehrsauffälligkeiten. Das waren 3,5 Prozent mehr Vergehen als im Vorjahr.



Den größten Anstieg unter den Bundesländern im Vergleich zu 2017 gab es in Rheinland-Pfalz (plus 38 Prozent), den größten Rückgang im benachbarten Saarland (minus 15,5 Prozent).