Donald Tusk und Theresa May. Archivbild

Quelle: Francisco Seco/AP POOL/dpa

EU-Ratschef Donald Tusk hält eine baldige Zustimmung des Parlaments in London zum ausgehandelten Brexit-Vertrag für unwahrscheinlich. Er wirbt deshalb für eine längere Verschiebung des britischen EU-Austritts.



"Unsere Erfahrung und die tiefe Spaltung innerhalb des Unterhauses geben uns wenig Grund zur Annahme, dass der Ratifizierungsprozess bis Ende Juni abgeschlossen werden kann", schrieb Tusk in seiner Einladung an Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen zum Brexit-Gipfel.