Fotokünstlerin Eylül Aslan aus Berlin Quelle: dpa

Wie subjektiv die Definition von Schönheit ist, zeigt die 28-jährigen Fotokünstlerin Eylül Aslan aus Berlin. Über die mobile Dating-App Tinder hat die gebürtige Türkin 20 Männer gesucht, getroffen und gefragt, was sie an sich selbst beziehungsweise am Körper der Künstlerin mögen und was nicht: Doppelkinn nein, Bauch ja. Diese Details hat Aslan fotografiert und gegenübergesellt, ein ästhetischer Dialog, der für die Sehnsucht steht zu gefallen und gleichzeitig für den Irrsinn, definieren zu wollen, was Schönheit ist.



Der Versuch vieler User, sich auf Dating-Apps perfekt darzustellen, hat nach Ansicht der Künstlerin nichts mehr mit der Realität zu tun. Sie selbst habe Tinder nur für dieses Kunstprojekt genutzt und nicht, um einen Mann kennen zu lernen, sagt sie. Die App habe sie direkt nach dem Kunstprojekt gelöscht.