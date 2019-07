1.500 Meter Freistil: Florian Wellbrock holt sich die Goldmedaille in Südkorea.

Quelle: dpa

Florian Wellbrock hat den deutschen Beckenschwimmern bei der WM in Gwangju die erste Goldmedaille beschert. Er gewann über 1500 Meter in 14:36,54 Minuten vor dem Ukrainer Michailo Romantschuk (14:37,63) und Olympiasieger Gregorio Paltrinieri (14:38,75/Italien).



Für Wellbrock war es nach Gold im Freiwasser über zehn Kilometer die zweite Medaille in Gwangju. Der Magdeburger bewies, dass er auch mit bitteren Niederlagen umgehen kann. Am vergangenen Dienstag war er völlig überraschend über 800 Meter Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Nun feierte er ein starkes Comeback.