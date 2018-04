Die für Florida im Repräsentantenhaus sitzende Demokratin Debbie Wasserman-Schultz sagte, die Attacke an einer High School in Parkland sei "eine weitere sinnlose Schulschießerei". Die frühere Kongressabgeordnete Gabrielle Griffords sagte, die Schüsse sollten in allen Amerikanern Angst auslösen. Der Demokratin war 2011 bei einem Attentat in den Kopf geschossen worden. Es gebe eine Epidemie von Waffengewalt, beinahe täglich komme es zu tödlichen Vorfällen. Griffords forderte den Kongress auf, den Mut zu finden, "Gesetze zu erlassen, um unsere Kinder zu schützen".