Der Gouverneur Floridas, Rick Scott, forderte bereits den Rücktritt von FBI-Direktor Christopher Wray. "Eine Entschuldigung wird diese 17 Floridianer niemals wieder zurück ins Leben bringen oder die Familien in ihrem Schmerz trösten", hieß es in einer Erklärung Scotts. Auch der republikanische Senator Marco Rubio kritisierte das FBI. Es sei unentschuldbar, dass die Bundespolizei sich nicht an Vorschriften gehalten habe. Der Kongress in Washington sollte eigene Untersuchungen dazu aufnehmen, was geschehen sei.