Beschuldigter vor Gericht. Quelle: Susan Stocker/Pool South Florida Sun-Sentinel/AP/dpa

Der mutmaßliche Todesschütze des Massakers an einer High School in Florida ist des 17-fachen Mordes angeklagt worden. In einer Gerichtsanhörung schwieg der 19-Jährige. Er soll mit einer halbautomatischen Waffe 17 Menschen erschossen haben. 15 Menschen wurden verletzt. Möglicherweise stand der Mann einer rechtsradikalen Gruppe nahe.



US-Präsident Donald Trump sprach von einer psychischen Störung des Täters. Es gebe dafür sehr viele Anzeichen, twitterte Trump und kündigte einen Besuch des Tatorts an.