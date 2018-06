Deutsche Großstädte wollen verstärkt auf Elektroautos setzen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bei der Neuanschaffung von Dienstwagen setzen deutsche Großstädte immer stärker auf Elektroautos. Freiburg etwa will 53 E-Pkw kaufen, derzeit sind nur sechs im Bestand. Kosten: 1,2 Millionen Euro. Auch Stuttgart, München, Braunschweig und andere Kommunen wollen aufstocken.



Gebündelte Zahlen gibt es zwar nicht. Der Deutsche Städtetag sieht aber einen generellen Trend. Der E-Einsatz in Parks oder zum Müllsammeln gilt in Städten als günstig, weil nur kurze Strecken zurückgelegt werden.