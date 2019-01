Fiat Chrysler lieferte bereits 600 Chrysler Pacifica an Waymo.

Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Die Google-Schwesterfirma Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos mit "Tausenden" Minivans von Chrysler ausbauen. Die Wagen sollen laut Fiat Chrysler im weltweit ersten Roboterauto-Fahrdienst eingesetzt werden. Die genaue Zahl und ein Zeitraum wurden nicht genannt.



Waymo will den Service im Frühjahr für Einwohner der Stadt Phoenix in Arizona an den Start bringen. Bisher lieferte der Autobauer 600 Fahrzeuge des Modells Chrysler Pacifica an die Tochter des Google-Dachkonzerns Alphabet.