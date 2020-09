E-Autos: Volkswagen startet Pilotprojekt in Ruanda. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Mit einer e-Golf-Flotte startet VW sein erstes E-Mobilitäts-Projekt in Afrika. Bei der Vorstellung des Projekts "Moving Rwanda" in Ruandas Hauptstadt Kigali betonte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), der auch VW-Aufsichtsratsmitglied ist: "Volkswagen zeigt mit seinem Engagement in Ostafrika echten Pioniergeist."



Der afrikanische Staat sei ideal für den Start in die E-Mobilität. Als bisher größter VW-Standort in Afrika gilt das Werk nahe der südafrikanischen Hafenstadt Port Elizabeth.