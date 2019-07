Migranten aus Haiti in Mexiko. Archivbild

Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa

In Mexiko sind in der ersten Jahreshälfte rund dreimal so viele Asylanträge gestellt worden wie im selben Zeitraum 2018. Über 31.000 Menschen beantragten von Januar bis Juni 2019 Asyl - knapp 2.000 mehr als im gesamten Vorjahr. Das ergeben Zahlen der mexikanischen Flüchtlingsbehörde.



"Der Trend hält an, dass Monat für Monat neue Rekorde bei den Antragstellern auf Flüchtlingsstatus aufgestellt werden", sagte Behördenchef Andres Ramirez der Zeitung "Reforma". Die meisten stammten aus Honduras.