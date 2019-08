Fußabdruck für die Geburtsurkunde.

Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

Tausende Kinder von venezolanischen Flüchtlingen und Migranten sollen die kolumbianische Staatsangehörigkeit bekommen. Das teilte Kolumbiens Außenminister Carlos Holmes Trujillo mit.



Hintergrund ist, dass venezolanische Migranten ihre in Kolumbien geborenen Kinder nicht in ihrer Heimat registrieren lassen können. So besteht die Gefahr, dass die Kinder staatenlos bleiben. Durch die Regelung können nun 24. 000 seit 2015 geborene Kinder die kolumbianische Staatsangehörigkeit erhalten.