Ein überfülltes Schlauchboot auf dem Mittelmeer. Symbolbild

Quelle: Renata Brito/AP/dpa

In diesem Jahr sind bei der Flucht über das Mittelmeer annähernd tausend Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl könnte sogar bereits überschritten sein, berichtete die UN-Organisation für Migration (IOM) in Genf.



In ihrem "Missing Migrants Projekt" führte sie für dieses Jahr 994 verifizierte Todesfälle auf, fast Zweidrittel davon auf der Route zwischen Nordafrika und Italien. Sie untersuche noch Berichte über ein Unglück vor der marokkanischen Küste am Wochenende. Dabei könnten 40 Migranten umgekommen sein.