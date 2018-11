Fähre im Ärmelkanal vor Dover.

Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Wenige Monate vor dem Brexit steigt nach Angaben der Behörden die Zahl der Migranten, die mit Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien wollen. Die französische Küstenwache rettete 18 Menschen. Die britische Küstenwache griff 14 Migranten in Booten im Ärmelkanal auf.



Die französischen Behörden machen vor allem den Brexit und das milde Klima verantwortlich. Zudem wurden die Kontrollen an den Häfen verschärft. So ist es schwieriger, auf Lastwagen nach Großbritannien zu kommen.