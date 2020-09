Katastrophenschutz-Fahrzeug in Berlin.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die deutsche Hauptstadt erwartet heute rund 20 weitere Rückkehrer aus der schwer vom Coronavirus betroffenen Millionenstadt Wuhan in China. Die Passagiere sollen mit einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).



In Tegel werden die Rückkehrer laut Gesundheitsverwaltung von einem Amtsarzt in Empfang genommen. Der Arzt soll prüfen, ob bei Passagieren während des Fluges Symptome aufgetreten sind.