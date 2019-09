Zerstörungen durch Zyklon «Fani» in Indien. Archivbild

Quelle: sarangadhara bishoi/PTI/dpa

Überschwemmungen, Zyklone und andere extreme Wetterereignisse haben im ersten Halbjahr 2019 einem Bericht zufolge weltweit rund 7 Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht. Das teilte die in Genf ansässige Beobachtungsstelle für intern Vertriebene (IDMC) mit.



Zu den schlimmsten Wetterkatastrophen gehörten bis Juni demnach unter anderem Zyklon "Fani" in Indien und Bangladesch sowie Zyklon "Idai", der vor allem in Mosambik, aber auch Malawi, Simbabwe und Madagaskar wütete.