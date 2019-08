Migranten auf Samos (Archiv).

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

In der Ägäis haben 258 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln oder zum Festland übergesetzt. Vor der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis griff die Küstenwache 42 Migranten auf. Sie waren von der nur wenige Kilometer entfernten türkischen Küste gestartet, so die Küstenwache.



Vor den Inseln Samos und Chios entdeckte die Küstenwache 216 Migranten und brachte sie in die Registrierlager. Die Lager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos sind restlos überfüllt.