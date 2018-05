Mit der Beschwerde soll die Abschiebung des Togoers verhindert und seine Freilassung aus der Abschiebehaft erreicht werden, hatte zuvor "Focus Online" den Anwalt Engin Sanli zitiert. Sein Mandant sei in seinen Grundrechten verletzt worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte in der Vergangenheit in Einzelfällen schon einmal Abschiebungen in letzter Sekunde gestoppt.