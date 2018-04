Die Leitlinien "Geflüchtete als potenzielle Zeuginnen und Zeugen von Völkerrechtsverbrechen" basieren auf einer umfangrangreichen Recherche im Arbeitsfeld Soziale Arbeit mit Geflüchteten und Asylsuchenden. Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, die in ihrem Arbeitsalltag mit Geflüchteten und/oder Asylsuchenden zu tun haben, wenn diese Informationen erhalten, die für laufende oder zukünftige Strafverfolgungen in internationalen Strafrechtsverfahren in Deutschland von Bedeutung sein können.



Die Leitlinien erfüllen einen dreifachen Zweck: Sie zeigen auf, wie die erlangten Informationen aufbereitet und gesichert werden müssen, damit sie für die Ahndung von Völkerrechtsverbrechen verwendet werden können. Gleichzeitig unterstützen die Leitlinien bei Fragen in Bezug auf die Sicherheit und psychosoziale Betreuung geflüchteter Menschen in dieser Situation. Außerdem hilft die Handlungsempfehlung, die Bedeutung der Zeugenaussagen für die Ahndung von Völkerrechtsverbrechen in Deutschland zu verstehen.