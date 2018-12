Syrische Flüchtlinge steigen in Busse.

Quelle: Khalid/XinHua/dpa

Erneut sind Hunderte syrische Flüchtlinge aus dem benachbarten Libanon in ihre Heimat zurückgekehrt. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von mindestens 1.000 Menschen, die sich auf den Weg gemacht hätten. Damit sind in diesem Jahr nach UN-Angaben bislang fast 13.000 Syrer aus dem Libanon nach Syrien zurückgegangen.



Im Libanon leben mehr als 950.000 Syrer, viele davon in Flüchtlingslagern. Gemessen an der Bevölkerung sind in dem Land weltweit die meisten Flüchtlinge untergekommen.