Obwohl die Zahl der Widerrufe so gering ist, will das Bundesinnenministerium an den Überprüfungen festhalten. Die Annahme, nur "bei einer hohen Anzahl von zu erwartenden Widerrufen sei eine Widerrufsprüfung sinnvoll, wird von der Bundesregierung ausdrücklich nicht geteilt", heißt es in der Antwort an die Linke. Außerdem sei die Überprüfung auch deswegen sinnvoll, "um der öffentlichen Diskussion über die Qualität und Richtigkeit der seit 2014 ergangenen Entscheidungen des BAMF sachlich begegnen zu können".