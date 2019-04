Allerdings geben die Unternehmen des Netzwerks auch an, dass rund zwei Drittel der Flüchtlinge in Form von Praktika oder Hilfsarbeitertätigkeiten in ihren Firmen beschäftigt seien - grundlegende Qualifizierungsmaßnahmen also oder gering bezahlte Tätigkeiten. Das deckt sich auch mit der Einschätzung des DIHK, dass es bundesweit eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften für Helfertätigkeiten gibt.