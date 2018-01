Flüchtlinge im Irak. Symbolbild Quelle: Andrea DiCenzo/dpa

Minustemperaturen verschärfen nach Ansicht internationaler Hilfsorganisationen die Situation von fast drei Millionen Flüchtlingen im Irak. Auch wenn die Kämpfe gegen die Terrormiliz IS so gut wie beendet seien, herrsche weiterhin Gewalt in Teilen des Iraks, teilte "Ärzte ohne Grenzen" mit.



Nahezu drei Millionen Vertriebene hätten noch nicht zurückkehren können. Viele Menschen lebten ohne Zugang zu sauberem Wasser und Strom. Immer mehr Patienten ließen sich wegen Atemwegserkrankungen behandeln.