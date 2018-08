Die Migranten kamen an der Südwestküste Spaniens an. Archivbild Quelle: Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Noch immer kommen zahlreiche Flüchtlinge in Spanien an. Vor der Südwestküste wurden 72 Migranten aus sechs Booten gerettet, teilte der spanische Seerettungsdienst auf Twitter mit.



Am Dienstag waren im Alboran-Meer und in der Straße von Gibraltar bereits 484 Menschen geborgen worden. Alle Geretteten kamen in Krankenhäuser in der Region Andalusien. Erst vor wenigen Tagen hatte die Internationale Organisation für Migration mitgeteilt, dass Spanien neuer Haupt-Zufluchtsort ist.