Flüchtlinge in der Türkei (Archiv)

Von EU-Geldern für Flüchtlinge in der Türkei haben allein über das UN-Welternährungsprogramm (WFP) innerhalb von drei Jahren mehr als 1,7 Millionen Menschen profitiert. Das berichtete das WFP in Genf. Die EU habe mehr als 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das WFP habe dies zusammen mit türkischen Partnern umgesetzt.



Die Türkei beherbergt nach UN-Angaben etwa vier Millionen Flüchtlinge, so viele wie kein anderes Land. Darunter sind 3,6 Millionen Menschen aus Syrien.