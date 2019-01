Kinder im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Archivbild

Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Die Hilfsorganisation Oxfam hat die Lebensbedingungen in griechischen Migrantenlagern scharf kritisiert. Hunderte Schutzbedürftige seien in den Zeltstädten auf den Inseln der östlichen Ägäis weitgehend auf sich allein gestellt, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Bericht. Es fehle an medizinischem Personal und warmem Wasser.



Die griechische Regierung und die anderen EU-Staaten müssten ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen gerecht werden, forderte die Hilfsorganisation.