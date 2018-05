Flüchtlinge aus Afrika vor der Küste von Libyen. Quelle: Olmo Calvo/AP/dpa

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) sieht kaum Chancen, afrikanische Flüchtlinge aus Libyen in den Tschad und den Niger zu bringen. Das komme "weiterhin nur für eine Handvoll Flüchtlinge infrage", teilte die UN-Organisation der "Welt" mit.



Mittelfristig wolle man vielmehr die Umsiedlung von Libyen direkt nach Europa ermöglichen. Der beim EU-Afrika-Gipfel beschlossene Evakuierungsplan für Flüchtlinge in Libyen sieht allerdings direkte Transporte in die EU nicht vor.