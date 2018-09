Demonstration für Seenotrettung in Hamburg. Quelle: Markus Scholz/dpa

Mehrere Tausend Menschen haben in Hamburg und Berlin für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer demonstriert. In Berlin-Mitte zogen nach Angaben der Veranstalter 2.500 Menschen zum Brandenburger Tor. In Hamburg zogen die Demonstranten von den Landungsbrücken zum Stadion des FC St. Pauli, wo sich Fans anschlossen.



Die Demonstrationen waren Teil der europaweiten Protestwoche "European protests - build bridges not walls" (Europäische Proteste: baut Brücken, keine Mauern).