Die innenpolitische Stimmung in der Türkei habe sich in den vergangenen Monaten drastisch gewandelt, berichtet Brase. "Eine Mehrheit sieht in den Syrern im Land eine Bedrohung." Es habe erste Angriffe auf syrische Geschäfte gegeben, so Brase. "Die Türkei hat mittlerweile eine eigene Flüchtlingskrise. Sie steht unter großem Druck und den gibt sie nun auch an die Europäer weiter."