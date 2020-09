In EU-Ländern wiederum wachsen die Sorgen, weil in Griechenland in den vergangenen Monaten deutlich mehr Flüchtlinge aus der Türkei eingetroffen sind. Nach UN-Angaben erreichten im September mehr als 10.000 Flüchtlinge die griechischen Inseln aus der Türkei. Dies waren mehr als in jedem anderen Monat seit Abschluss des Flüchtlingsdeals. Die neue Fluchtwelle erfolgte, nachdem die Türkei den Druck auf illegale Migranten erhöht hatte. Menschenrechtler werfen der Türkei vor, syrische Flüchtlinge in Kriegsgebiete abzuschieben. Die Türkei weist das zurück.