Die Art, wie die kroatische Polizei hier die Außengrenze der EU schütze, verletze die Menschenrechte - so sieht es Natalie Gigla von der Nichtregierungsorganisation No Name Kitchen. Etwa ein Drittel der Flüchtlinge erlebe Gewalt durch die kroatische Polizei, so sagt sie. Jeden Tag werde mindestens ein Fall in dem improvisierten Flüchtlingslager auf der bosnischen Seite dokumentiert.