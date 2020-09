Avramopoulos (l), Seehofer und Mitsotakis in Athen.

Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat eine Reform des umstrittenen Flüchtlingsabkommens zwischen der Türkei und der EU gefordert, um die Asylverfahren in Griechenland zu beschleunigen.



EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos kündigte eine "Initiative" der EU zu einem Ausbau des Abkommens an. "Griechenland wird nicht allein gelassen", sagte er nach Gesprächen in Athen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte Griechenland seine Unterstützung zu.