Das Schiff "Seefuchs" fährt für die Initiative Sea Eye. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Italiens Innenminister Matteo Salvini will zwei Rettungsschiffen deutscher Helfer die Einfahrt in italienische Häfen verweigern. Das Verbot gelte für zwei unter niederländischer Flagge operierende Schiffe, schrieb Salvini auf Facebook. Die Schiffe "Seefuchs" und "Lifeline" werden von den deutschen Nichtregierungsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline genutzt.



Italien hatte zuvor schon dem Rettungsschiff "Aquarius" mit mehr als 600 Migranten an Bord keine Erlaubnis gegeben.