In der Flüchtlingskrise wollen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um Migrationsbewegungen nach Europa einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist dazu an diesem Montag zu einem Spitzentreffen nach Paris. Teilnehmen werden auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch die Staatschefs der Saharastaaten Niger und Tschad sowie der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung in Libyen. Die drei afrikanischen Staaten liegen entlang der Migrationsroute nach Europa. Auch die Regierungschefs aus Rom und Madrid sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini werden im Élyséepalast dabei sein.