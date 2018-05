Toesca lässt immer wieder auch die Migranten selbst zu Wort kommen, und ihre Geschichten lassen vielen Zuschauern kalte Schauer den Rücken hinunterlaufen. Da berichtet etwa eine hochschwangere junge Frau, wie sie sich auf der Rückbank eines Auto versteckt hat, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Dabei war sie lediglich auf dem Weg zum nächsten Ort, wo sie einen Asylantrag stellen wollte. Frankreich 2018.



Zur Premierenfeier kam Herrou in Begleitung mehrerer junger Migranten - in Smoking und pailettenbesetzem Abendkleid, vor Freude strahlend. Das Publikum applaudierte minutenlang, und Herrou erinnerte in seiner Dankesrede an die Kinder, "die illegal über die französisch-italienische Grenze abgeschoben werden - ganz hier in der Nähe von Cannes." Es ist ein überraschend politisches Filmfestival dieses Jahr.