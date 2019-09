Flüchtlingshelferin Lea am Strand, an dem die 23 Flüchtlinge angekommen sind.

Quelle: Raphael Mayr

Die Mutter der Babys habe kein Englisch gesprochen und unter Schock gestanden. "Sie hat gezittert und geweint", erzählt Lea am Telefon. "Aber in so einer Situation kann man auch ohne Sprache kommunizieren", sagt Lea. "Ich habe eines der Kleinkinder genommen, bin zum Auto gelaufen und habe dort erst einmal eine Decke ausgebreitet." Das Baby, klatschnass, habe sich zunächst an sie geklammert. Am Ende habe sie es aber geschafft, das Kind zu wickeln und ihm etwas Trockenes anzuziehen.



"Das Schwierige ist", sagt Lea mit etwas Abstand, "in dieser Situation auch noch Zuversicht auszustrahlen", sich nicht von der Panik und Verzweiflung der Familie anstecken zu lassen, sondern sie ihr im Idealfall sogar zu nehmen. "Du musst das Ganze sowohl logistisch als auch emotional im Griff haben." Sie weiß noch nicht, was Situationen wie diese langfristig mit ihr machen. "Aber das wird mich auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen", glaubt sie.