Freiwillige Helfer in Mexiko versorgen Migranten. Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Rund 1.700 mittelamerikanische Migranten sind auf ihrem Weg in Richtung USA in Mexiko-Stadt angelangt. Die Vorhut der sogenannten Migranten-Karawane mit Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador wurde in einem Stadion der mexikanischen Hauptstadt aufgenommen.



Die Migranten fliehen vor Armut und Gewalt in ihren Heimatländern. In Mexiko-Stadt wollen sie mit Behörden und Vertretern der Zivilgesellschaft ihre Lage besprechen und anschließend über den weiteren Weg entscheiden.