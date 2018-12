Der Großteil der Menschen, die sich in einer sogenannten Migranten-Karawane derzeit in der Grenzstadt Tijuana befinden, stammt aus Honduras. Doch andere wollen nicht aufgeben. "Zurückkehren, ich kehre nicht zurück", sagte Karla Lorena Sierra. "Ich werde Asyl beantragen, ich ordne gerade meine Papiere dafür", so die Honduranerin. Viele der Rückkehrer hätten keine Familienmitglieder in den USA gehabt, die sie bei dem Antrag unterstützen könnten, erklärt die Frau, die mit ihrem Ehemann und drei Kindern in der Migranten-Herberge in der Sportanlage "Benito Juárez" wohnt. Eine Migrantin, die nur Najil genannt werden möchte, sagte, die Lage in Tijuana sei schwierig. "Es ist ein bisschen kompliziert, weil so einige Leute warten", erklärt die Frau aus Honduras. Auch sie hofft auf Asyl in den Vereinigten Staaten.



Die Migranten haben die US-Grenzbehörden gebeten, mehr Asylanträge pro Tag anzunehmen und zu bearbeiten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) werden täglich zwischen 30 und 70 Anträge bearbeitet. Rund 2.000 Anträge seien noch ausstehend, so AI. Die Wartezeit für die Menschen kann sich auf Monate ausdehnen.