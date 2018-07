Viele Flüchtlingskinder sind noch von ihren Eltern getrennt. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im Streit um die Trennung von Flüchtlingsfamilien in den USA sind zahlreiche Kinder unter fünf Jahren auch nach Ablauf einer gerichtlichen Frist nicht mit ihren Eltern zusammen.



Vier von 102 dieser Kinder in Obhut des Gesundheitsministeriums seien mit ihrer Familie zusammengebracht worden, so das Heimatschutzministerium. In 20 Fällen sei das aus logistischen Gründen nicht möglich - meist, weil die Eltern abgeschoben wurden. Bis zum 26. Juli sollen alle Kinder wieder zu ihren Eltern dürfen.