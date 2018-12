Kriminologen fordern Prävention gegen Flüchtlingskriminalität.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Als Mittel gegen Gewalttaten von Flüchtlingen mahnen Kriminologen eine bessere Prävention an. Unter anderem solle es bessere Angebote wie Sprachkurse, Sport oder Praktika für junge Flüchtlinge geben.



Das empfehlen die Kriminologen um Christian Pfeiffer in einer Studie für das Bundesfamilienministerium. In den vergangenen beiden Jahren ist die Zahl der Gewaltstraftaten laut Polizeilicher Kriminalstatistik angestiegen. Die Forscher stellten einen Zusammenhang zum Flüchtlingszuzug fest.