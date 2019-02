Nun sitzt er in Bogota auf der Straße, hat ein Schild gemalt und bittet um Spenden. Was ihn an Bogota am meisten überrascht hat in der kurzen Zeit, die er da ist: "Die vielen Baukräne. Hier wird gebaut. Hier finde ich sicher Arbeit", ist er überzeugt. Er ist gegangen, obwohl oder gerade weil in Venezuela ein Machtkampf zwischen dem sozialistischen Autokraten Nicolas Maduro und dem konservativen Interimspräsidenten Juan Guaidó tobt. Am Dienstag brachte dieser wieder Hunderttausende Demonstranten in ganz Venezuela auf die Straße. "Ich hatte Angst, dass wir nicht mehr rauskommen, dass sie vielleicht irgendwann die Grenze schließen", sagt Jonny.