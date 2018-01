Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Archivbild Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Österreich hat der italienischen Regierung Respekt für ihr Engagement in Afrika gezollt. Italien sei in den wesentlichen Herkunftsländern von Migranten aktiv und bemühe sich um Stabilisierung, die dazu beitrage, "Flüchtlingsbewegungen anzuhalten", sagte die neue Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in Rom.



In der Flüchtlingskrise vertreten die beiden Nachbarländer unterschiedliche Positionen. Österreich verfolgt seit 2016 einen wesentlich härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik.