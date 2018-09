Bundeskanzlerin Merkel will europäische Lösungen. Archivbild Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Vor dem Hintergrund des Asylstreits mit der CSU ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer zweitägigen Reise nach Jordanien und in den Libanon aufgebrochen. An diesem Donnerstag trifft sie in der jordanischen Hauptstadt Amman König Abdullah II..



Dabei soll die Lage in der Region und die Situation der Flüchtlinge in dem Königreich im Mittelpunkt stehen. Merkel trifft außerdem Bundeswehrsoldaten, die in dem Land zur Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat stationiert sind.