Demonstranten protestieren gegen Angriffe auf Tripolis.

Quelle: Hazem Ahmed/AP/dpa

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat sich besorgt über Angriffe auf ein Flüchtlingslager südlich der libyschen Hauptstadt Tripolis geäußert. Mehrere Flüchtlinge seien verletzt worden, die Situation sei angespannt, teilte das Flüchtlingswerk auf Twitter mit.



Das Flüchtlingslager liegt demnach in einem Vorort von Tripolis. In Libyen kämpfen aktuell zwei Regierungen und zahlreiche Milizen um die Macht in dem ölreichen nordafrikanischen Staat.