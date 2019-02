Die meisten Flüchtlinge in Rukban sind Frauen und Kinder.

Quelle: Marwan Naamani/dpa

Im Flüchtlingslager Rukban im Bürgerkriegsland Syrien ist die Lage von mehr als 40.000 Menschen nach Angaben von Helfern dramatisch. Es handele sich um einen der schlimmsten humanitären Notfälle, den sie bisher erlebt habe, sagte die Sprecherin des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Syrien, Marwa Awad.



Awad war am Mittwoch mit einem Hilfskonvoi angekommen. Die Helfer brachten Nahrung, Medikamente und warme Kleidung. Es ist der erste Hilfskonvoi in der Region seit drei Monaten.