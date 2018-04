Die Abschiebeflüge bleiben umstritten. Symbolbild Quelle: Christian Charisius/dpa

Flüchtlingsorganisationen und die Grünen kritisieren einen offenbar geplanten Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan. Nach Angaben der Flüchtlingsräte in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt soll die Maschine am Dienstagabend starten.



Hilfsorganisationen bezweifeln, dass Afghanistan für abzuschiebende Migranten sicher ist. Sie forderten, den Flug zu stoppen. Die Grünen verwiesen auf den Bombenanschlag am Wochenende in Kabul, bei dem mehr als 50 Menschen getötet wurden.